Дементьев рассказал о перспективах «Миннесоты» после подписания контракта с Капризовым

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев не смог оценить перспективы «Миннесоты Уайлд» после подписания долгосрочного контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

— Как смотрите на долгосрочные перспективы «Миннесоты» после подписания большого контракта с Капризовым?

— Думаю, что на этот вопрос ответит генменеджер и главный скаут. Только они имеют представление об уровне таланта и глубине состава, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал со своим клубом рекордный для НХЛ контракт на общую сумму $ 136 млн со сроком действия восемь лет.