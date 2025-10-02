Скидки
Дементьев рассказал о перспективах «Миннесоты» после подписания контракта с Капризовым

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев не смог оценить перспективы «Миннесоты Уайлд» после подписания долгосрочного контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

— Как смотрите на долгосрочные перспективы «Миннесоты» после подписания большого контракта с Капризовым?
— Думаю, что на этот вопрос ответит генменеджер и главный скаут. Только они имеют представление об уровне таланта и глубине состава, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал со своим клубом рекордный для НХЛ контракт на общую сумму $ 136 млн со сроком действия восемь лет.

«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
