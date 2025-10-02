Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Ильи Самсонова. Ранее в СМИ появились слухи, что главным претендентом на российского голкипера является армейский клуб.

Самсонов до сих пор находится без контракта после завершения соглашения с «Вегас Голден Найтс». В КХЛ права на Самсонова закреплены за «Металлургом».

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас», 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов НХЛ. В минувшем сезоне Самсонов провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.