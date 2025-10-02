Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин перенёс операцию и сейчас восстанавливается после травмы. 23 сентября клуб поместил игрока обороны в список травмированных.

«Знаем, что упорство и характер помогут Альберту быстрее вернуться в строй. Желаем скорейшего выздоровления и ждём на льду!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний Яруллин провёл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что «Ак Барс» переподписал контракт с хоккеистом на новых условиях до 31 мая 2028 года. Защитник вернулся в Казань в сезоне-2024/2025 после трёх лет выступления в челябинском «Тракторе».