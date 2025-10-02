Губерниев — о крупном контракте Капризова: дальше надо жениться и родить много детей

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что очень рад новому контракту Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и желает хоккеисту найти достойную жену и завести семью.

«Мой воспитанник, я его безумно люблю. Я зову его Капризик, а он меня – Димасик. Не люблю считать чужие деньги, но он заслуживает быть богатым и знаменитым. Дальше надо жениться на прекрасной девушке и родить много детей. Семья – это подспорье долгой спортивной карьеры. Посмотрите на Овечкина», – цитирует Губерниева Metaratings.

Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.