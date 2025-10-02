«Сибирь» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вадимом Епанчинцевым.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в конференции «Восток», имея в активе восемь очков, четыре победы и шесть поражений.

Мы благодарим Вадима Сергеевича за проделанную работу в нашей команде, за яркое выступление команды в плей-офф-2025 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе», — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.