В «Сибири» прокомментировали отставку Вадима Епанчинцева с поста главного тренера

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал отставку Вадима Епанчинцева с поста главного тренера.

— Виктор Андреевич, прокомментируйте отставку главного тренера.

— Могу повторить только то, что в пресс-релизе написано. Дополнительных комментариев давать не планирую. Мы не удовлетворены текущими результатами команды. Поэтому приняли такое решение, – сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в конференции «Восток», имея в активе восемь очков, четыре победы и шесть поражений. Епанчинцев возглавлял «Сибирь» с прошлого сезона.