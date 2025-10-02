Андрей Назаров высказался о драке в КХЛ между вратарями «Авангарда» и «Адмирала»

Известный тренер Андрей Назаров оценил драку вратарей в КХЛ в матче «Авангарда» с «Адмиралом» между Андреем Мишуровым и Адамом Гуской.

«Несмотря на серию допинговых скандалов, связанных с игроками КХЛ, мы видим, что лига продолжает развиваться и становиться популярнее. Вчерашний кулачный поединок между вратарями «Авангарда» и «Адмирала» является ярким тому подтверждением. С удовольствием посмотрел на это событие, которые увидишь не так часто.

Прекрасно помню, как 14 лет назад схлестнулись Мэтт Далтон и Майкл Гарнетт. Так что вчерашний бой не стал новинкой, но явно взбодрил обе команды. При этом вратарь «Адмирала» Адам Гуска понимал, что его команда крупно проигрывает и нужно что-то предпринимать. Рейтинги матча сразу взлетели, им заинтересовались даже сторонние зрители. Это значит, что аудитория встречи моментально увеличилась, а хайлайты разлетелись по всему миру. Это и есть популярность и то, к чему всем нам нужно стремиться, потому что люди всегда будут помнить только яркие вещи. Серость никому не интересна», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.