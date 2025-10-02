Генменеджер «Сибири» поделился мнением об игре канадского вратаря Доминге

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил игру канадского голкипера Луи Доминге в текущем сезоне и заявил, что всей команде надо прибавлять.

— Как оцените игру Доминге?

— Давайте на нём не останавливаться, там у всей команды игра не получалась: во всех матчах вели, но уступили. Вопросы ко всему коллективу. Количество пропущенных голов – следствие всего.

— Но ведь были и его голы?

— Конечно, были, я не спорю. Знаю, что он может играть лучше.

— К адаптации это относите?

— Любому нужно время, чтобы привыкнуть к новой лиге. Возможно, и это повлияло, — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.