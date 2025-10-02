Скидки
Хоккей

Генменеджер «Сибири» поделился мнением об игре канадского вратаря Доминге

Генменеджер «Сибири» поделился мнением об игре канадского вратаря Доминге
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил игру канадского голкипера Луи Доминге в текущем сезоне и заявил, что всей команде надо прибавлять.

— Как оцените игру Доминге?
— Давайте на нём не останавливаться, там у всей команды игра не получалась: во всех матчах вели, но уступили. Вопросы ко всему коллективу. Количество пропущенных голов – следствие всего.

— Но ведь были и его голы?
— Конечно, были, я не спорю. Знаю, что он может играть лучше.

— К адаптации это относите?
— Любому нужно время, чтобы привыкнуть к новой лиге. Возможно, и это повлияло, — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

