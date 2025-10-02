В «Сибири» рассказали о состоянии здоровья Красоткина и Приски

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что вратарь Антон Красоткин и защитник Чейз Приски близки к возвращению в строй. В текущем сезоне Красоткин провёл шесть матчей, Приски — восемь.
— Расскажите о состоянии Красоткина?
— У него микроповреждение, думаю, в следующей игре увидим его в составе.
— Оно было получено в домашнем матче с «Салаватом»?
— Да, всё верно.
— Какое состояние у Чейза Приски?
— Простудился на выезде, была несколько дней температура. В следующей игре его увидим. Резкая смена погоды произошла: с +25 до -5. Организм не справился, — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.