В «Сибири» рассказали о состоянии здоровья Красоткина и Приски

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что вратарь Антон Красоткин и защитник Чейз Приски близки к возвращению в строй. В текущем сезоне Красоткин провёл шесть матчей, Приски — восемь.

— Расскажите о состоянии Красоткина?

— У него микроповреждение, думаю, в следующей игре увидим его в составе.

— Оно было получено в домашнем матче с «Салаватом»?

— Да, всё верно.

— Какое состояние у Чейза Приски?

— Простудился на выезде, была несколько дней температура. В следующей игре его увидим. Резкая смена погоды произошла: с +25 до -5. Организм не справился, — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.