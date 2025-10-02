Скидки
«Динамо» М — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 2 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках полуфинала Кубка Гагарина, когда в серии из пяти матчей победу праздновал челябинский «Трактор».

«Динамо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» располагается на пятом месте Востока.

