Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» Чеккони дисквалифицирован на один матч

Комментарии

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Адмирал» и на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони по п. 3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Оппонентом Чеккони в драке выступил нападающий «Адмирала» Иван Муранов. Американский защитник получил большой штраф за драку, а также малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы как зачинщик потасовки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Новости. Хоккей
