Защитник «Авангарда» Чеккони дисквалифицирован на один матч

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Адмирал» и на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони по п. 3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Оппонентом Чеккони в драке выступил нападающий «Адмирала» Иван Муранов. Американский защитник получил большой штраф за драку, а также малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы как зачинщик потасовки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.