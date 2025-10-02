Защитник «Авангарда» Чеккони дисквалифицирован на один матч

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Адмирал» и на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони по п. 3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Оппонентом Чеккони в драке выступил нападающий «Адмирала» Иван Муранов. Американский защитник получил большой штраф за драку, а также малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы как зачинщик потасовки.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 2 октября 2025
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:01
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:23
-
14:10
-
13:50
-
13:39
-
13:20
-
13:05
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20