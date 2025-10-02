Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» отправился на выезд без нападающего Евгения Кузнецова

«Металлург» отправился на выезд без нападающего Евгения Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Металлурга» опубликовала список игроков, которые отправились на выездные матчи с ЦСКА (3 октября), «Спартаком» (5 октября) и «Торпедо» (7 октября).

В составе команды нет новичка форварда Евгения Кузнецова.

Состав «Металлурга» на выездную серию:

вратари: Илья Набоков, Василий Павлинский, Александр Смолин;

защитники: Алексей Маклюков, Артём Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Робин Пресс, Александр Сиряцкий, Макар Хабаров, Егор Яковлев;

нападающие: Дерек Барак, Даниил Вовченко, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Роман Канцеров, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский, Михаил Фёдоров.

Напомним, Кузнецов пополнил состав уральского клуба накануне, 1 октября.

Материалы по теме
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android