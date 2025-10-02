В Финляндии по подозрению в совершении тяжкого преступления арестовали экс-хоккеиста КХЛ

Бывший хоккеист Ере Каралахти был арестован в четверг в Хельсинки по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, сообщает Yle.

По информации окружного суда, Каралахти подозревается в преступлении, совершённом в Хельсинки в период с 1 июня по 29 сентября. Обвинения по делу должны быть предъявлены до 15 января 2026 года. Полиция продолжает расследование. По словам адвоката подозреваемого Микко Рууттунена, который не уточнил характер предполагаемого преступления, Каралахти полностью отрицает свою вину. Ранее Каралахти уже был осуждён за преступления, связанные с наркотиками. В июле 2007 года суд признал его виновным в приобретении в Эстонии амфетамина на € 10 тыс., а также в пособничестве и подстрекательстве к совершению тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Тогда он был приговорён к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно.

Экс-защитник Каралахти выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо» и «Йокерит». Также Ере играл в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз». Экс-игрок участвовал в Матче звёзд КХЛ в 2012 году.