КХЛ представила топ-10 лучших игроков по силе броска в сезоне-2025/2026

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 лучших игроков по силе броска в сезоне-2025/2026. Лидером рейтинга стал нападающий ЦСКА Иван Дроздов (174,9 км/ч).

1. Иван Дроздов, ЦСКА (174,9 км/ч);
2. Даниил Орлов, «Спартак» (172,3 км/ч);
3. Ансель Галимов, «Авангард» (171,2 км/ч);
4. Григорий Дронов, «Трактор» (171,1 км/ч);
5. Кирилл Слепец, «Амур» (170,2 км/ч);
6. Артур Гиздатуллин, «Амур» (170 км/ч);
7. Даррен Диц, «Динамо» Мн (169,9 км/ч);
8. Никита Сошников, «Сибирь» (169,8 км/ч);
9. Егор Петухов, «Адмирал» (169,6 км/ч);
10. Джесси Блэкер, «Автомобилист» (169,5 км/ч).

Первое место общей таблице КХЛ занимает ярославский «Локомотив» с 18 очками.

