Форвард СКА Бландизи: буду ждать матча с Кузнецовым, мы пересекались в НХЛ

Комментарии

Нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи оценил переход форварда Евгения Кузнецова в «Металлург».

«Буду ждать матча с Кузнецовым. Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле. Но когда мы пересечёмся на льду, он станет всего лишь очередным хоккеистом, которому мы должны будем усложнить игру. Даже когда в другой команде есть мой друг, он перестаёт им быть на льду. Во время игры я воспринимаю каждого соперника одинаково, и Кузнецов не станет исключением», — цитирует Бландизи Metaratings.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что зарплата нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге» составит 10 млн рублей.

Комментарии
