«Флорида» продлила контракт с защитником Микколой на $ 40 млн

Пресс-служба «Флориды Пантерз» сообщила, что клуб достиг соглашения с защитником Нико Микколой о продлении контракта на восемь лет, начиная с сезона-2026/2027. По словам инсайдера НХЛ Пьера Лебрюна, сумма соглашения составила $ 40 млн (кэпхит $ 5 млн).

«Нико зарекомендовал себя как надёжный защитник, который использует свою скорость и физическую мощь для воздействия на обе стороны площадки. Он был незаменимым игроком в наших последних двух чемпионских сезонах, и мы очень рады, что Миккола продолжит свою карьеру во «Флориде Пантерз», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Билл Зито.

29-летний Миккола за «Флориду» в регулярном чемпионате-2024/2025 провёл 76 матчей, в которых записал на свой счёт 22 (6+16) очков. Всего в рамках НХЛ на его счету 328 игр и 62 (14+48) очка.