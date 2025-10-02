Олимпийский чемпион, бывший хоккеист московского «Динамо» Хиетанен завершил карьеру

Чемпион мира и Олимпийских игр 2022 года по хоккею в составе сборной Финляндии защитник Юусо Хиетанен завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба ХПК, за который игрок обороны выступал с 2022 года.

Хиетанену 40 лет, ранее он выступал за шведские «Брюнес», ХВ71, а также за нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 612 игр, забросил 88 шайб и отдал 195 голевых передач.

Вместе со сборной Финляндии Хиетанен стал победителем Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в том же году защитник выиграл домашний для финнов чемпионат мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Хиетанен со сборной Финляндии взял бронзовую медаль.