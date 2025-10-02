Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион, бывший хоккеист московского «Динамо» Хиетанен завершил карьеру

Олимпийский чемпион, бывший хоккеист московского «Динамо» Хиетанен завершил карьеру
Комментарии

Чемпион мира и Олимпийских игр 2022 года по хоккею в составе сборной Финляндии защитник Юусо Хиетанен завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба ХПК, за который игрок обороны выступал с 2022 года.

Хиетанену 40 лет, ранее он выступал за шведские «Брюнес», ХВ71, а также за нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 612 игр, забросил 88 шайб и отдал 195 голевых передач.

Вместе со сборной Финляндии Хиетанен стал победителем Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в том же году защитник выиграл домашний для финнов чемпионат мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Хиетанен со сборной Финляндии взял бронзовую медаль.

Материалы по теме
В Финляндии по подозрению в совершении тяжкого преступления арестовали экс-хоккеиста КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android