Главная Хоккей Новости

«Стало посвободнее, нет дедовщины». Защитник СКА — об изменениях с приходом Ларионова

Аудио-версия:
Защитник СКА Никита Смирнов рассказал об изменениях в армейском клубе с приходом главного тренера Игоря Ларионова.

– Ранее я общался с твоими партнёрами по команде, защитником Данилой Галенюком и вратарём Артемием Плешковым, и они оба сказали, что при предыдущем главном тренере в СКА не хватало позитива и хорошей рабочей этики. Ты согласен с ними?
– Скажу так: в том году и прошлые годы немного не всё можно было сказать и сделать. А сейчас такая обстановка, что посвободнее стало.

– В плане внутрикомандной риторики?
– Мысленно, атмосферно.

– То есть раньше чувствовалось какое-то напряжение?
– Ну, может. Я от лица молодых говорю. Так скажу: для молодого было не всё дозволено. Далеко не всё можно было сделать и сказать. Кому-то можно, кому-то – нет.

– Была какая-то определённая иерархия?
– Не знаю, как объяснить. Но сейчас как бы все в равных условиях. Нет никакой вот этой, как грубо говорят, дедовщины и так далее. Коллектив классный сейчас. Думаю, благодаря тренеру, который пришёл с позитивом, — цитирует Смирнова «Спорт день за днём».

