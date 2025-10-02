Форвард «Трактора» Кадейкин: процесс перестроения команды пока не проходит безболезненно

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал изменения в челябинском клубе, произошедшие в межсезонье.

— В чём надо искать себя после финала Кубка Гагарина, с учётом того, что главный тренер работает в «Тракторе» не первый сезон?

— У нас всё-таки 10 человек новых в команде. Надо понимать, что главный тренер — человек со своим видением хоккея, со своей структурой игры. Некоторые ребята, которые пришли в «Трактор» в этом году, в такое не играли. Они пытаются понять требования Гру, вникнуть в них. Одно дело — просто сказать тренеру, что всё понятно. Другое дело — выполнять это смену за сменой, в каждом моменте. Это тоже перестроение. У кого-то оно вызывает ломку в силу отхода от привычной игры. От своей игры. Тут у нас больше требуют играть на команду. И этот процесс перестроения пока не проходит безболезненно, — приводят слова Кадейкина «Известия».