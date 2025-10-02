Рене Фазель ответил на вопрос, как изменилось судейство в КХЛ за последние годы

Глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель ответил на вопрос, как изменилось судейство в лиге за последние годы.

— Не устаю повторять, что мне нравится уровень арбитров в КХЛ. Их профессионализм, уверенность на льду. Я думаю, что лига прилагает много усилий, чтобы из сезона в сезон повышать и обогащать их мастерство. Однако важно отметить, что совершенству нет предела и всегда есть возможности для развития. Мы должны помнить об этом.

– Как относитесь к изменениям в правилах, которые были приняты перед стартом сезона-2025/2026?

– Все изменения, как я понимаю, направлены на улучшение динамики игры и повышение её зрелищности. Конечно, то, как они работают, мы сможем оценить уже по прошествии времени, возможно, где-то к концу регулярного сезона. Но мне нравится, что лигой постоянно принимаются различные нововведения. Это говорит о том, что хоккей здесь – живой организм, он развивается, изменяется и становится всё более и более зрелищным.

Мне нравится смотреть матчи текущего сезона, и я надеюсь, что по ходу его продолжения игры будут становиться всё интереснее, а результаты — всё более непредсказуемыми, — приводит слова Фазеля официальный сайт КХЛ.