Карбери подтвердил, что Александр Овечкин впервые после травмы сыграет предсезонный матч

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подтвердил, что российский форвард Александр Овечкин впервые после травмы сыграет предсезонный матч. Об этом сообщает журналистка Кэти Адлер на своей странице в социальной сети Х.

«Столичные» в ночь на 3 октября примут на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча состоится в 2:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 встреч (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.