Артюхин: в принципе, у СКА нет проблем, просто ребята привыкают

‎Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил игру СКА в сезоне-2025/2026 КХЛ. Подопечные Игоря Ларионова занимают пятое место в таблице Запада. ‎‎Армейцы проиграли три из четырёх последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

— На ваш взгляд, в чём причины таких результатов?

‎— В принципе, проблем нет. Просто ребята пока притираются друг к другу. Привыкают к философии игры, это моё мнение.‎

‎— Как долго они будут привыкать ко всему?

‎— Адаптация проходит у всех по-разному. Кто-то – чуть раньше, кто-то – чуть позже. Всё это зависит от разных мелочей.

‎— Впереди у СКА тяжёлый выезд к «Спартаку», «Локомотиву» и «Автомобилисту»...

‎— Абсолютно, да, будет тяжело. «Локомотив» уже набрал ход, «Спартак» выходит из своего какого-то микрокризиса. «Автомобилист» дома хорошо играет. Сейчас вообще все соперники непростые. СКА надо цепляться, надо выиграть, чтобы поймать уверенность и вернуться как раз к победам, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».