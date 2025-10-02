Гулитти: похоже, Александр Овечкин сыграет в звене с Мирошниченко и Ильёй Протасом

Североамериканский журналист Том Гулитти заявил, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вероятно, сыграет в звене с Иваном Мирошниченко и Ильёй Протасом во встрече с «Бостон Брюинз», которая состоится в ночь на 3 октября, в 2:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон

Напомним, ранее главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери подтвердил, что Овечкин впервые после травмы сыграет предсезонный матч.

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 встреч (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.