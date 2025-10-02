Скидки
Вайсфельд — об интересе клубов НХЛ к Кузнецову: контракта, как я понимаю, на столе не было

Вайсфельд — об интересе клубов НХЛ к Кузнецову: контракта, как я понимаю, на столе не было
Аудио-версия:
Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд отреагировал на информацию о возможном интересе команд НХЛ к форварду Евгению Кузнецову, который в итоге подписал контракт с «Металлургом».

«Может, и восемь клубов им интересовались. Одно дело, когда на столе лежат контракт и ручка – вот это я понимаю как заинтересованность! А когда пишут, что клуб такой-то интересовался, ну хорошо, интересовался: «Как здоровье? Как семья? Как дети?» Вот это и есть интерес. Тут вопрос в степени интереса. Контракта, как я понимаю, на столе не было.

Я далёк от мыслей что-то советовать Кузнецову в «Металлурге». Единственное, что могу пожелать ему, – удачи, чтобы у него всё сложилось, чтобы сезон прошёл без травм, чтобы он отыграл весь сезон и подтвердил свой уровень», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Форвард СКА Бландизи: буду ждать матча с Кузнецовым, мы пересекались в НХЛ
