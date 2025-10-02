Средняя посещаемость матчей ХК «Сочи» в сентябре — лучшая за четыре последних сезона

Средний показатель посещаемости домашних матчей ХК «Сочи» в сентябре — 8341 человек. Всего в прошедшем месяце на играх команды побывали 41 707 болельщиков. Этот показатель стал лучшим за четыре последних сезона, сообщает пресс-служба «Сочи».

Посещаемость ХК «Сочи» в сентябре за последние четыре сезона:

2025/2026 — 41 707 человек (средняя — 8341);

2024/2025 — 18 375 человек (средняя — 6125);

2023/2024 — 16 887 человек (средняя — 5629);

2022/2023 — 32 600 человек (средняя — 4075);

Подопечные Владимира Крикунова после девяти матчей набрали девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.