«Калгари» продлил контракт с главным тренером Райаном Хаской

«Калгари Флэймз» продлил контракт с главным тренером Райаном Хаской ещё на два года, сообщает пресс-служба канадского клуба. Напомним, специалист приступил к работе с командой 12 июня 2023 года.

За два предыдущих сезона в качестве главного тренера «Флэймз» Хаска имеет статистику: 79 побед, 66 поражений, 19 поражений в дополнительное время/буллиты.

«Мы очень рады продлить контракт с Райаном ещё на два года. Он проделал отличную работу, создав сильную атмосферу в нашей команде и помогая ей двигаться в правильном направлении. Его коммуникабельность, трудолюбие и преданность развитию наших игроков были выдающимися. Мы верим в его видение и уверены, что он — тот самый тренер, который поведёт нас вперёд», — заявил генеральный менеджер «Флэймз» Крейг Конрой.