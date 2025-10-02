«Думал, что сумма будет меньше». Подколзин — о новом контракте с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о своём новом контракте с канадским клубом. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 2,95 млн.

«Я думал, что сумма будет меньше. Переговоры начались около трёх недель назад. Мне сказали, что есть интерес и что они хотят подписать со мной контракт на несколько лет. Обычно когда говорят «несколько», это означает три или больше. После этого у нас было ещё два звонка, а вечером в понедельник, 22 сентября, они позвонили мне в последний раз. Меня спросили «да» или «нет», и я сразу же ответил «да». Всё сложилось довольно легко», — приводит слова Подколзина RG.