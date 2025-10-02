Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Думал, что сумма будет меньше». Подколзин — о новом контракте с «Эдмонтоном»

«Думал, что сумма будет меньше». Подколзин — о новом контракте с «Эдмонтоном»
Комментарии

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о своём новом контракте с канадским клубом. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 2,95 млн.

«Я думал, что сумма будет меньше. Переговоры начались около трёх недель назад. Мне сказали, что есть интерес и что они хотят подписать со мной контракт на несколько лет. Обычно когда говорят «несколько», это означает три или больше. После этого у нас было ещё два звонка, а вечером в понедельник, 22 сентября, они позвонили мне в последний раз. Меня спросили «да» или «нет», и я сразу же ответил «да». Всё сложилось довольно легко», — приводит слова Подколзина RG.

Материалы по теме
Официально
«Эдмонтон» заключил новый трёхлетний контракт с Василием Подколзиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android