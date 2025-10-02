«Лада» прервала серию из девяти поражений, победив в гостях «Нефтехимик»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
За шесть секунд до конца первого периода Данил Башкиров с передачи Артемия Кузнецова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте второго периода Евгений Митякин с передач Андрея Белозёрова и Луки Профаки восстановил равенство в счёте. На 36-й секунде третьего периода Никита Михайлов с передачи Андрея Алтыбармакяна вновь вывел гостей вперёд. В конце игры Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук установили окончательный счёт во встрече.
В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Автомобилистом» 4 октября. «Лада» проведёт матч с «Адмиралом» 5 октября.
