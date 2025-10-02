Скидки
Нефтехимик — Лада, результат матча 2 октября 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Лада» прервала серию из девяти поражений, победив в гостях «Нефтехимик»
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Башкиров (Кузнецов) – 19:54 (5x5)     1:1 Митякин (Белозёров, Профака) – 35:30 (5x5)     1:2 Михайлов (Алтыбармакян) – 40:36 (5x5)     1:3 Алтыбармакян – 57:41 (en)     1:4 Савчук (Кугрышев) – 58:57 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За шесть секунд до конца первого периода Данил Башкиров с передачи Артемия Кузнецова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте второго периода Евгений Митякин с передач Андрея Белозёрова и Луки Профаки восстановил равенство в счёте. На 36-й секунде третьего периода Никита Михайлов с передачи Андрея Алтыбармакяна вновь вывел гостей вперёд. В конце игры Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Автомобилистом» 4 октября. «Лада» проведёт матч с «Адмиралом» 5 октября.

