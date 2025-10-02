Скидки
«Динамо» представило новый шлем вратаря Владислава Подъяпольского

Московское «Динамо» представило новый шлем вратаря Владислава Подъяпольского.

Напомним, встреча с «Трактором» стала для голкипера первой в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 встреч за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».

Бело-голубые в текущей регулярке провели девять матчей, где набрали девять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

