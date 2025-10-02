Скидки
Хоккей Новости

«Ванкувер» выставил Виталия Кравцова на драфт отказов

Комментарии

«Ванкувер Кэнакс» выставил российского нападающего Виталия Кравцова на драфт отказов. Об этом сообщает аккаунт NHL News на своей странице в социальной сети Х.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал.

В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Российский форвард в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в НХЛ на счету Кравцова 64 встречи и 12 (6+6) очков. Россиянин также выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023.

В «Тракторе» рассказали, рассматривают ли варианты обмена прав на Виталия Кравцова
Комментарии
