Главная Хоккей Новости

Динамо М — Трактор, результат матча 2 октября 2025 года, счёт 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Трактор» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода, но уступил «Динамо» по буллитам
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Девин Броссо открыл счёт во встрече. В начале третьего периода Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых. На 19-й минуте периода Логан Дэй сократил отставание гостей в матче. За 27 секунд до конца третьего периода Михаил Григоренко сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре «Динамо» встретится с «Торпедо» 5 октября. «Трактор» в следующем матче сразится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.

