«Трактор» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода, но уступил «Динамо» по буллитам

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В первом периоде команды голов не забили. На 13-й минуте второго периода Девин Броссо открыл счёт во встрече. В начале третьего периода Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых. На 19-й минуте периода Логан Дэй сократил отставание гостей в матче. За 27 секунд до конца третьего периода Михаил Григоренко сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре «Динамо» встретится с «Торпедо» 5 октября. «Трактор» в следующем матче сразится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.