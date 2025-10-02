Скидки
Российский вратарь «Калгари» Иван Просветов выставлен на драфт отказов

Комментарии

«Калгари Флэймз» объявил, что российский вратарь Иван Просветов выставлен на драфт отказов.

В предсезонных встречах 26-летний голкипер провёл три игры, в которых одержал одну победу и пропустил 10 шайб.

Отметим, что Просветов перед сезоном-2024/2025 пополнил состав ЦСКА. Голкипер принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти матчах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

В мае 2025 года контракт Просветова с ЦСКА был расторгнут по обоюдному согласию, при этом спортивные права на хоккеиста в КХЛ остались за армейцами.

