Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» продлил контракт с ЛаКомбе, который стал самым высокооплачиваемым игроком «Дакс»

«Анахайм» продлил контракт с ЛаКомбе, который стал самым высокооплачиваемым игроком «Дакс»
Аудио-версия:
Комментарии

«Анахайм Дакс» продлил контракт с защитником Джексоном ЛаКомбе. Новое соглашение рассчитано на восемь лет. Как сообщает B/R Open Ice на своей странице в социальной сети Х, кэпхит составил $ 9 млн, что сделало американского игрока самым высокооплачиваемым хоккеистов в истории «уток».

ЛаКомбе на драфте НХЛ 2019 года был выбран «Анахаймом» во втором раунде под общим 39-м номером.

24-летний ЛаКомбе набрал 16 (44+60) очков и 52 минуты штрафа в 148 встречах за свою карьеру в «Анахайме». В сезоне-2024/2025 Джексон заработал 14 (43+29) очков в 75 играх.

«Мы рады подписать с Джексоном долгосрочный контракт и закрепить за собой ключевого игрока на будущее. Скорейшее заключение этой сделки было для нас приоритетом. У ЛаКомбе есть все возможности стать нашей опорой на долгие годы», — заявил генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.

Материалы по теме
Генменеджер «Анахайма» прокомментировал шестилетний контракт Мактавиша на $ 42 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android