«Анахайм» продлил контракт с ЛаКомбе, который стал самым высокооплачиваемым игроком «Дакс»

«Анахайм Дакс» продлил контракт с защитником Джексоном ЛаКомбе. Новое соглашение рассчитано на восемь лет. Как сообщает B/R Open Ice на своей странице в социальной сети Х, кэпхит составил $ 9 млн, что сделало американского игрока самым высокооплачиваемым хоккеистов в истории «уток».

ЛаКомбе на драфте НХЛ 2019 года был выбран «Анахаймом» во втором раунде под общим 39-м номером.

24-летний ЛаКомбе набрал 16 (44+60) очков и 52 минуты штрафа в 148 встречах за свою карьеру в «Анахайме». В сезоне-2024/2025 Джексон заработал 14 (43+29) очков в 75 играх.

«Мы рады подписать с Джексоном долгосрочный контракт и закрепить за собой ключевого игрока на будущее. Скорейшее заключение этой сделки было для нас приоритетом. У ЛаКомбе есть все возможности стать нашей опорой на долгие годы», — заявил генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.