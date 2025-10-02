Бывший игрок НХЛ временно присоединился к тренерскому штабу «Вашингтона»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» объявила, что бывший игрок НХЛ Зенон Конопка на текущей неделе временно присоединился к тренерскому штабу. По сообщениям команды, Конопка выразил заинтересованность в работе с игроками над улучшением индивидуальных навыков, включая работу на вбрасываниях.

В четверг, 2 октября, утром Конопка и тренер по технике «Кэпиталз» Кенни Маккадден провели тренировку для неигровой группы команды, при этом Конопка тренировал игроков на вбрасываниях.

Процент выигранных вбрасываний Зенона Конопки за его карьеру составил 59,33 — второй результат в истории НХЛ среди игроков, на счету которых 500 и более вбрасываний. Он уступает только Янику Перро.

Всего в рамках НХЛ Конопка сыграл 346 матчей, в которых записал на свой счёт 30 (12+18) очков с 1082 минутами штрафного времени.