Десятков оценил первую победу «Лады» после девяти поражений подряд
Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победную встречу с «Нефтехимиком» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Башкиров (Кузнецов) – 19:54 (5x5) 1:1 Митякин (Белозёров, Профака) – 35:30 (5x5) 1:2 Михайлов (Алтыбармакян) – 40:36 (5x5) 1:3 Алтыбармакян – 57:41 (en) 1:4 Савчук (Кугрышев) – 58:57 (en)
«Залогом победы стала игровая дисциплина – отсутствие удалений, самоотверженность, блокированные броски. Не могли похвастаться игровой дисциплиной раньше, сегодня я доволен: играли короткие смены, мало удалялись и достаточно правильно действовали. Хотел бы отметить соперника, это интересная и неуступчивая команда.
Игоря Гришина я знаю давно, мы много пересекались в ВХЛ – он мой «злой гений» в прошлом. Спало ли напряжение? Победы всегда придают оптимизма, настроения. Ждали этого от ребят, они доказали, что стоят большего, чем на них вешали», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.
