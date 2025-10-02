Десятков оценил первую победу «Лады» после девяти поражений подряд

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победную встречу с «Нефтехимиком» (4:1).

«Залогом победы стала игровая дисциплина – отсутствие удалений, самоотверженность, блокированные броски. Не могли похвастаться игровой дисциплиной раньше, сегодня я доволен: играли короткие смены, мало удалялись и достаточно правильно действовали. Хотел бы отметить соперника, это интересная и неуступчивая команда.

Игоря Гришина я знаю давно, мы много пересекались в ВХЛ – он мой «злой гений» в прошлом. Спало ли напряжение? Победы всегда придают оптимизма, настроения. Ждали этого от ребят, они доказали, что стоят большего, чем на них вешали», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.