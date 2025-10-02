Скидки
Кудашов: спасибо боженьке, что дал эту победу. Пытаемся выздоравливать каждую игру

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как победа над «Трактором» (3:2 Б) поможет бело-голубым в будущем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

– В овертайме вы приняли нетривиальное решение, использовав тайм-аут в середине большинства соперника. Для вас было настолько принципиально, чтобы именно эта тройка ваших игроков отдохнула и осталась на льду?
– Соперник не менялся. Поэтому те, кто оборонялся, делали это успешно. Они видели, что соперник оставляет своих, поэтому да – мне было нужно, чтобы они остались на льду.

– Насколько довольны тем, как настроились на овертайм и впоследствии – на буллиты? Смогли же отбиться в овертайме в меньшинстве и завелись после этого?
– А что надо ответить?

– Какие слова нашли, чтобы команда не расклеилась?
– Ничего не находил. Ребята сами [всё понимали]. У нас идёт такая полоса, в которой каждую игру мы пытаемся немножко выздоравливать. Команда находит себя, находит цель. Поэтому тут ничего и говорить не надо было. Все взрослые люди и сами понимали, то они сделали или не то.

Вдвойне было бы обидно, если бы уступили, поэтому приложили все силы, чтобы выиграть матч. Спасибо боженьке, что дал нам эту победу. В овертайме две минуты выстояли втроём – это круто. Надо поблагодарить всех, кто участвовал в этом меньшинстве. Они выстояли, хорошо сыграв. Но, конечно, сегодня и рад, потому что это серьёзное испытание, которое придаёт сил и сплачивает. И расстроен, что допускаем такие детские ошибки, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

