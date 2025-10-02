Скидки
Кудашов объяснил резкое преображение «Динамо» на фоне слабой игры с «Нефтехимиком»

Кудашов объяснил резкое преображение «Динамо» на фоне слабой игры с «Нефтехимиком»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Трактором» (3:2 Б) объяснил резкое преображение бело-голубых на фоне слабой игры с «Нефтехимиком» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

Максим Джиошвили сегодня забросил первую шайбу в сезоне. Встаёт на правильные рельсы?
– Не бывает такого, чтобы все от первой и до последней игры молотили голы. Так делают избранные люди. Не пошло у него начало. Надеюсь, дальше пойдёт.

Тимур Кол стал лучшим защитником сентября в МХЛ. Есть ли у него шанс в ближайшее время оказаться в основе?
– Есть. Там много ребят, которых я не буду сейчас перечислять – и в МХЛ, и в ВХЛ, и у нас. На всех не хватает мест.

– Ещё вопрос по игре: вот эти 58 минут всё-таки были близки к идеальным…
– 58 с половиной.

– Но вопрос в том, что после такого поражения от «Нефтехимика» команда собралась и…
– Подождите. Давайте про «Нефтехимик» поговорим. На каком месте они идут?

– Вопрос всё-таки про «Динамо», а не про «Нефтехимик». После поражения команда моментально мобилизовалась, вышла и показала, что в целом умеет всё правильно делать на льду, кроме вот такой концовки.
– Всё правильно.

– А перед «Нефтехимиком» была пауза в календаре, после которой «Динамо» сыграло очень блёкло. Такое впечатление, что паузы без игр только вредят команде.
– Там дело было в голове, а не в паузе. Физическое состояние было нормальным. Если вы помните игру с «Нефтехимиком», то в третьем периоде играли совершенно по-другому. Там неправильно подготовились к игре, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кудашов: спасибо боженьке, что дал эту победу. Пытаемся выздоравливать каждую игру
