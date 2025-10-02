Результаты матчей КХЛ на 2 октября 2025 года

Сегодня, 2 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 2 октября 2025 года:

«Нефтехимик» — «Лада» — 1:4;

«Динамо» М — «Трактор» — 3:2 Б.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги — 2025/2026 продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.