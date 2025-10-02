Скидки
Хоккей

«Не расстроен усилиями команды». Гру — о поражении «Трактора» от «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

— Я бы хотел, чтобы сегодня мы сразу перешли к вопросам.

— Чего не хватило в концовке, чтобы довести камбэк до завершения?
— Это было бы логично, матч был буквально на лезвии. Когда играешь в большинстве, необходимо находить способ забить, чего мы не сделали.

— Какие эмоции преобладают: радость от камбэка в меньшинстве или разочарование? Ведь на протяжении предыдущих 58 минут моментов у ворот «Динамо» было немного.
— Не расстроен усилиями команды на льду, мы боролись. Но и соперник был к нам готов: они уступили «Нефтехимику», как и «Спартак», который до игры с нами проиграл матч «Шанхайским Драконам». Сегодня начали достаточно медленно. Хочу отметить, что Сергей Мыльников отлично сыграл в воротах. Хорошо, мы поняли, что надо играть до конца, боролись до конца, именно поэтому довели встречу до овертайма. Считаю, нам необходимо лучше играть в формате «4 на 3» в овертайме: одно дело – когда не можешь забить, другое – когда не создаёшь достаточное количество моментов у ворот соперника, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

