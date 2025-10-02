Скидки
Хоккей Новости

Гру — о буллите Дер-Аргучинцева: если бы он забил, вы бы этот вопрос не задавали

Гру — о буллите Дер-Аргучинцева: если бы он забил, вы бы этот вопрос не задавали
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил исполнение послематчевого буллита Семёном Дер-Аргунчинцевым в игре с «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

— Не показалось ли вам пижонским исполнение буллита Семёном Дер-Аргунчинцевым?
— У нас, тренерского штаба, есть полная уверенность в тех ребятах, которые выходят на буллиты. Если бы он свою попытку реализовал, этот вопрос вы бы не задавали. Семён отлично сыграл сегодня, попробовал исполнить попытку так, потому что верил в свои силы, а я хочу, чтобы ребята верили в себя, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

