Гру — о буллите Дер-Аргучинцева: если бы он забил, вы бы этот вопрос не задавали
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил исполнение послематчевого буллита Семёном Дер-Аргунчинцевым в игре с «Динамо» (2:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5) 2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4) 2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5) 2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5) 3:2 Гусев – 65:00
— Не показалось ли вам пижонским исполнение буллита Семёном Дер-Аргунчинцевым?
— У нас, тренерского штаба, есть полная уверенность в тех ребятах, которые выходят на буллиты. Если бы он свою попытку реализовал, этот вопрос вы бы не задавали. Семён отлично сыграл сегодня, попробовал исполнить попытку так, потому что верил в свои силы, а я хочу, чтобы ребята верили в себя, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Комментарии
- 2 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:08
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:17
-
22:02
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:09
-
19:49
-
19:30
-
19:19
-
18:57
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:09
-
17:47
-
17:20
-
17:11
-
16:48
-
16:33
-
16:14