Гру — о буллите Дер-Аргучинцева: если бы он забил, вы бы этот вопрос не задавали

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил исполнение послематчевого буллита Семёном Дер-Аргунчинцевым в игре с «Динамо» (2:3 Б).

— Не показалось ли вам пижонским исполнение буллита Семёном Дер-Аргунчинцевым?

— У нас, тренерского штаба, есть полная уверенность в тех ребятах, которые выходят на буллиты. Если бы он свою попытку реализовал, этот вопрос вы бы не задавали. Семён отлично сыграл сегодня, попробовал исполнить попытку так, потому что верил в свои силы, а я хочу, чтобы ребята верили в себя, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

