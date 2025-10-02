Главный тренер «Трактора»: болельщики тоже должны помнить, что матч длится 60 минут
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил две шайбы челябинского клуба в концовке третьего периода матча с «Динамо» (2:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5) 2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4) 2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5) 2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5) 3:2 Гусев – 65:00
— Много ли было таких развязок в вашей тренерской карьере? Встретил на лестнице болельщиков «Трактора», которые в конце третьего периода выходили с арены, а потом вернулись.
— Что ж, болельщики тоже должны помнить, что встреча длится 60 минут, если не больше. За 25 лет тренерской карьеры видел многое. Уверен, этот камбэк в конце третьего периода добавил восторга в этот матч, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
В следующей игре «Динамо» встретится с «Торпедо» 5 октября. «Трактор» в следующем матче сразится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.
