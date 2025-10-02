Главный тренер «Трактора»: болельщики тоже должны помнить, что матч длится 60 минут

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил две шайбы челябинского клуба в концовке третьего периода матча с «Динамо» (2:3 Б).

— Много ли было таких развязок в вашей тренерской карьере? Встретил на лестнице болельщиков «Трактора», которые в конце третьего периода выходили с арены, а потом вернулись.

— Что ж, болельщики тоже должны помнить, что встреча длится 60 минут, если не больше. За 25 лет тренерской карьеры видел многое. Уверен, этот камбэк в конце третьего периода добавил восторга в этот матч, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующей игре «Динамо» встретится с «Торпедо» 5 октября. «Трактор» в следующем матче сразится с «Шанхайскими Драконами» 4 октября.