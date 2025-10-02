Владелец «Миннесоты»: Капризов остался, потому что верит, что можем выиграть Кубок Стэнли

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд оценил подписание нового контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Поскольку Кирилл подписал контракт на следующие восемь лет, «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Надеемся на его завоевание в ближайшие несколько лет. Кирилл остался с «Уайлд», потому что верит, что мы можем выиграть кубок», — приводит слова Лейпольда Odds.

30 сентября текущего года нападающий Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.