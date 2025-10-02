Результаты матчей ВХЛ на 2 октября 2025 года

Сегодня, 2 октября, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 2 октября 2025 года:

ХК «Норильск» – «Звезда» – 1:2;

«Торос» – «Кристалл» – 5:1;

«Югра» – «Металлург» Нк – 5:0;

«Рубин» – «Динамо-Алтай» – 0:1;

«Ижсталь» – «Дизель» – 4:2.

В регулярном чемпионате команды проведут по одной встрече дома и по одной – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».