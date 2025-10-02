Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 2 октября 2025 года

Сегодня, 2 октября, состоялись четыре встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 2 октября 2025 года:

«Омские Ястребы» — «Красноярские Рыси» — 7:0;

«Мамонты Югры» — «Белые Медведи» — 2:3 Б;

«Ирбис» — МХК «Динамо» М — 2:4;

МХК «Атлант» — «Сибирские Снайперы» — 1:3.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.