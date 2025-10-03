Комтуа корчился от боли, Ливо объезжал Подъяпольского. Яркие кадры победы «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

2 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2 Б.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт был открыт на 13-й минуте второго периода – отличился динамовец Девин Броссо. Спустя 10 минут Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых. В последние две минуты основного времени матча Логан Дэй и Михаил Григоренко сравняли счёт.

В серии буллитов лучше оказались хозяева: у «Динамо» свои попытки реализовали Джордан Уил и Никита Гусев, у «Трактора» — Джош Ливо.