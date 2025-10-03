Фридман рассказал о ситуации вокруг Василевского после подписания «Тампой» голкипера Копли

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выйдет на лёд в воскресенье, 5 октября, в предсезонной встрече с «Флоридой» и, как ожидается, сыграет в первом матче «Тампы» в пятницу в рамках нового сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что клуб заявил голкипера Феникса Копли, который был выставлен на драфт отказов «Лос-Анджелес Кингз». Однако отмечается, что его подписание является перестраховкой.

В конце сентября сообщалось, что Василевский вернулся к тренировкам на льду. Ранее появилась информация, что голкипер не занимался с командой с 19 сентября из-за травмы, характер которой не раскрывается.