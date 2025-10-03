Скидки
Главная Хоккей Новости

38-летний экс-форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши стал аналитиком и экспертом ESPN

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», завершивший карьеру в НХЛ в июне этого года, Ти Джей Оши будет работать студийным аналитиком и экспертом игр на ESPN в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает топовое американское издание в соцсетях.

«ESPN подписывает контракт с обладателем Кубка Стэнли Ти Джеем Оши», — говорится в сообщении в соцсети X.

Кроме того, Оши также подписал контракт с Monumental Sports Network на местные трансляции матчей «Кэпиталз», где экс-хоккеист также будет работать экспертом. Ранее Оши уже появлялся на ESPN, выступая в качестве приглашённого аналитика во время финала Западной конференции минувшей весной.

Американский хоккеист провёл суммарно 16 сезонов за два клуба НХЛ — «Вашингтон» и «Сент-Луис Блюз». За это время он набрал 695 очков, забив 302 гола и отдав 393 результативные передачи в 1010 встречах. Оши является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

