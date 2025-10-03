Александр Овечкин проводит первый предсезонный матч после восстановления от травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин появился на льду в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Для россиянина этот матч стал первым после полученной травмы на тренировке.
На момент написания новости начался второй период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды. Единственную шайбу забросил 20-летний американский форвард Райан Леонард.
Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
