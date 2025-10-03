Скидки
Александр Овечкин проводит первый предсезонный матч после восстановления от травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин появился на льду в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Для россиянина этот матч стал первым после полученной травмы на тренировке.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Леонард (Чикран, Лапьер) – 09:42 (5x5)     1:1 Тафти (Сёдерстрём, Кэллахан) – 36:16 (5x5)     1:2 Харрисон – 39:11 (5x5)    

На момент написания новости начался второй период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды. Единственную шайбу забросил 20-летний американский форвард Райан Леонард.

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

