Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Бостон Брюинз, результат матча 3 октября 2025, счёт 1:3, предсезонный матч НХЛ, Александр Овечкин

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче Овечкина после травмы
Комментарии

В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Леонард (Чикран, Лапьер) – 09:42 (5x5)     1:1 Тафти (Сёдерстрём, Кэллахан) – 36:16 (5x5)     1:2 Харрисон (Браун, Харрис) – 39:11 (5x5)     1:3 Харрисон (Браун) – 58:46 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Райли Тафти и Бретт Харрисон (дубль). Российские игроки «Брюинз»
Марат Хуснутдинов и Георгий Меркулов не отличились голевыми действиями.

Единственную шайбу хозяев забросил 20-летний американский форвард Райан Леонард. 40-летний капитан столичной Александр Овечкин впервые появился на льду в предсезонном матче, однако очков не набрал. Его партнёр по команде Иван Мирошниченко также завершил встречу без результативных действий.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

