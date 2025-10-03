Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче Овечкина после травмы

В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Райли Тафти и Бретт Харрисон (дубль). Российские игроки «Брюинз»

Марат Хуснутдинов и Георгий Меркулов не отличились голевыми действиями.

Единственную шайбу хозяев забросил 20-летний американский форвард Райан Леонард. 40-летний капитан столичной Александр Овечкин впервые появился на льду в предсезонном матче, однако очков не набрал. Его партнёр по команде Иван Мирошниченко также завершил встречу без результативных действий.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

