Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 3 октября 2025, счёт 3:4, предсезонный матч НХЛ, Матвей Мичков

Гол Шабанова и два ассиста Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию» с Мичковым
В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в американской Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

1:0 Санхайм (Дворак) – 01:46 (4x5)     1:1 Шабанов (Цыплаков, Хольмстрём) – 23:45 (5x4)     2:1 Конечны (Силер, Кутюрье) – 31:10 (5x5)     2:2 Ли (Цыплаков, Пулок) – 31:25 (5x5)     2:3 Пелеч (Пажо) – 37:12 (4x5)     3:3 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 38:04 (5x4)     3:4 Хейнеман (Дюклер, Барзал) – 57:06 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Адам Пелеч, Эмиль Хейнеман, а также российский форвард Максим Шабанов. В активе нападающего Максима Цыплакова две результативные передачи. Защитник Александр Романов очков не набрал. На счету голкипера Ильи Сорокина 18 сейвов.

У хозяев шайбы забросили Ноа Кейтс, Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны. Российские игроки Егор Замула, Никита Гребёнкин и Матвей Мичков завершили встречу без набранных очков.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

38-летний экс-форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши стал аналитиком и экспертом ESPN

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

