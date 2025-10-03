Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Шабанова и два ассиста Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию» с Мичковым

В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в американской Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Адам Пелеч, Эмиль Хейнеман, а также российский форвард Максим Шабанов. В активе нападающего Максима Цыплакова две результативные передачи. Защитник Александр Романов очков не набрал. На счету голкипера Ильи Сорокина 18 сейвов.

У хозяев шайбы забросили Ноа Кейтс, Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны. Российские игроки Егор Замула, Никита Гребёнкин и Матвей Мичков завершили встречу без набранных очков.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Сколько платят хоккеистам НХЛ: